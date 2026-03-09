Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/iran-2079575391.html
Армия Израиля сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране
Армия Израиля сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
Армия Израиля сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:00:00+03:00
2026-03-09T23:00:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_fff196914083215a3e21454319589500.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079574613.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_221:0:4829:3456_1920x0_80_0_0_2b6220d07414a7e5bc147e7a3daa66ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране

ЦАХАЛ сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по шести военным аэродромам в Иране.
"Армия обороны Израиля завершила серию ударов по шести военным аэродромам в Иране", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Армия отметила, что в ходе ударов была уничтожена иранская авиатехника, в том числе самолеты КСИР и боевые вертолеты, а также поражены взлетно-посадочные полосы и системы ПВО.
Дым после удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"В панике". На Западе заметили перемену в отношениях США и Израиля
Вчера, 22:53
 
В миреИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала