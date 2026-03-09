Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля обвинил нового лидера Ирана в жестокости - РИА Новости, 09.03.2026
20:47 09.03.2026
Глава МИД Израиля обвинил нового лидера Ирана в жестокости
Глава МИД Израиля обвинил нового лидера Ирана в жестокости - РИА Новости, 09.03.2026
Глава МИД Израиля обвинил нового лидера Ирана в жестокости
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал нового верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи "тираном", который продолжит жестоко править страной. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Израиля обвинил нового лидера Ирана в жестокости

Глава МИД Израиля Саар назвал нового верховного лидера Ирана тираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал нового верховного лидера Ирана аятоллу Моджтабу Хаменеи "тираном", который продолжит жестоко править страной.
«
"Яблоко от яблони недалеко падает. Руки Моджтабы Хаменеи уже запятнаны кровью. Ещё один тиран, который продолжит жестокость иранского режима", - написал Саар в социальной сети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Как отметил секретарь высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, избрание Моджтабы Хаменеи состоялось, несмотря на угрозы атак со стороны США.
