Турецкий МИД вызвал посла Ирана в Анкаре

АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре в связи с перехватом ракеты над территорией страны в понедельник, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и направленная в сторону Турции, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
"Посол Ирана в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел, где ему было предложено дать объяснения по поводу баллистической ракеты, запущенной из Ирана в сторону Турции. До его сведения были доведены наша реакция и озабоченность в связи с произошедшим инцидентом", - сообщил собеседник агентства.
