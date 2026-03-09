Рейтинг@Mail.ru
Турецкий МИД вызвал посла Ирана в Анкаре - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 09.03.2026 (обновлено: 20:34 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/iran-2079561248.html
Турецкий МИД вызвал посла Ирана в Анкаре
Турецкий МИД вызвал посла Ирана в Анкаре - РИА Новости, 09.03.2026
Турецкий МИД вызвал посла Ирана в Анкаре
МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре в связи с перехватом ракеты над территорией страны в понедельник, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:30:00+03:00
2026-03-09T20:34:00+03:00
в мире
турция
нато
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20260309/vostok-2079559344.html
турция
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, нато, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Турция, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Турецкий МИД вызвал посла Ирана в Анкаре

Турецкий МИД вызвал посла Ирана в Анкаре в связи с инцидентом с ракетой

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре в связи с перехватом ракеты над территорией страны в понедельник, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и направленная в сторону Турции, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана.
"Посол Ирана в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел, где ему было предложено дать объяснения по поводу баллистической ракеты, запущенной из Ирана в сторону Турции. До его сведения были доведены наша реакция и озабоченность в связи с произошедшим инцидентом", - сообщил собеседник агентства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке
Вчера, 20:12
 
В миреТурцияНАТОВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала