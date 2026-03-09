Рейтинг@Mail.ru
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе - РИА Новости, 09.03.2026
19:07 09.03.2026
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе - РИА Новости, 09.03.2026
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани исключил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона позволит обезопасить... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
ормузский пролив
франция
иран
али лариджани
эммануэль макрон
ормузский пролив
франция
иран
РИА Новости
в мире, ормузский пролив, франция, иран, али лариджани, эммануэль макрон
В мире, Ормузский пролив, Франция, Иран, Али Лариджани, Эммануэль Макрон
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе

Лариджани: инициатива Макрона не позволит обезопасить Ормузский пролив

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ДУБАЙ, 9 мар - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани исключил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона позволит обезопасить Ормузский пролив, а также обвинил Париж в провоцировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Макрон утверждал, что Франция занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонительного" характера с участием европейских и неевропейских государств, которую он оправдывает стремлением обеспечить безопасность судоходства в Средиземном, Красном морях и в Ормузском проливе.
"Невозможно добиться какой-то безопасности в Ормузском проливе в огне войны, развязанной США и Израилем в регионе. Особенно, если это исходит от тех, кто в какой-то степени поддержал эту войну и поучаствовал в ее разжигании", - написал Лариджани в соцсети X.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив
8 марта, 22:10
 
В миреОрмузский проливФранцияИранАли ЛариджаниЭммануэль Макрон
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала