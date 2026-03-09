https://ria.ru/20260309/iran-2079551182.html
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе - РИА Новости, 09.03.2026
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани исключил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона позволит обезопасить... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:07:00+03:00
2026-03-09T19:07:00+03:00
2026-03-09T19:07:00+03:00
в мире
ормузский пролив
франция
иран
али лариджани
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_c73c954c9a207211a5e59f3f69e5c3b2.jpg
https://ria.ru/20260308/makron-2079440587.html
ормузский пролив
франция
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dda78e0cf9064bbb632c0eda79699da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, франция, иран, али лариджани, эммануэль макрон
В мире, Ормузский пролив, Франция, Иран, Али Лариджани, Эммануэль Макрон
Лариджани исключил успех идеи Макрона по безопасности в Ормузском проливе
Лариджани: инициатива Макрона не позволит обезопасить Ормузский пролив