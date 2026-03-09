https://ria.ru/20260309/iran-2079544476.html
Министр войны США сделал громкое заявление об Иране
Министр войны США сделал громкое заявление об Иране - РИА Новости, 09.03.2026
Министр войны США сделал громкое заявление об Иране
Война США и Израиля против Ирана только начинается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News. РИА Новости, 09.03.2026
