Министр войны США сделал громкое заявление об Иране - РИА Новости, 09.03.2026
18:18 09.03.2026 (обновлено: 18:20 09.03.2026)
Министр войны США сделал громкое заявление об Иране
Война США и Израиля против Ирана только начинается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
али хаменеи
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, али хаменеи, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Али Хаменеи, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Министр войны США Хегсет заявил, что война с Ираном только начинается

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Война США и Израиля против Ирана только начинается, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.
"Это война. Это конфликт. Это значит, что нужно поставить врага на колени. <…> Я хочу, чтобы зрители телеканала поняли, что это только начало", — заявил он.
ЧП на борту авианосца США у Ирана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Истребители с американского авианосца попали на видео
Вчера, 17:41
Как утверждает Хегсет, со временем должен наступить момент, когда Иран окажется неспособным к боевым действиям и сдастся.
"Мы готовы зайти так далеко, как это необходимо", — сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад
Вчера, 15:00
 
В миреИранСШАИзраильПит ХегсетАли ХаменеиМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
