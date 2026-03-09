https://ria.ru/20260309/iran-2079543483.html
Иран подтвердил новые удары по целям в Израиле
Иран подтвердил новые удары по целям в Израиле - РИА Новости, 09.03.2026
Иран подтвердил новые удары по целям в Израиле
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) Ирана подтвердил новую волну ударов по целям в Израиле. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
Новости
Иран подтвердил новые удары по целям в Израиле
КСИР подтвердил новые удары по целям в Израиле