Туск посоветовал задавать вопросы про цены на топливо "другому Дональду"
16:25 09.03.2026
Туск посоветовал задавать вопросы про цены на топливо "другому Дональду"
Туск посоветовал задавать вопросы про цены на топливо "другому Дональду" - РИА Новости, 09.03.2026
Туск посоветовал задавать вопросы про цены на топливо "другому Дональду"
Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал журналистам задавать вопросы про растущие цены на топливо "другому Дональду", имея в виду президента США... РИА Новости, 09.03.2026
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал журналистам задавать вопросы про растущие цены на топливо "другому Дональду", имея в виду президента США Дональда Трампа.
"Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду", - сказал Туск журналистам.
При этом он заявил, что хотел бы верить Трампу, который обещает скорое окончание военных действий на Ближнем Востоке и снижение цен на нефтепродукты.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке и фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В США заявили о намерении установить контроль над нефтяными запасами Ирана
7 марта, 13:07
