Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Военные Ирана провели новую волну атак на цели США и Израиля с использованием сверхтяжелых ракет, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.
"С применением мощных сверхтяжелых ракет против американо-сионистских целей была проведена 31-я волна операции "Правдивое обещание 4"… посвященная верховному главнокомандующему вооруженными силами аятолле Моджтабе Хаменеи", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В понедельник Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером республики.