Рейтинг@Mail.ru
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 09.03.2026 (обновлено: 16:22 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/iran-2079530015.html
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР - РИА Новости, 09.03.2026
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР
Военные Ирана провели новую волну атак на цели США и Израиля с использованием сверхтяжелых ракет, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:18:00+03:00
2026-03-09T16:22:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР

КСИР: Иран атаковал цели США и Израиля с использованием сверхтяжелых ракет

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Военные Ирана провели новую волну атак на цели США и Израиля с использованием сверхтяжелых ракет, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.
«
"С применением мощных сверхтяжелых ракет против американо-сионистских целей была проведена 31-я волна операции "Правдивое обещание 4"… посвященная верховному главнокомандующему вооруженными силами аятолле Моджтабе Хаменеи", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В понедельник Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала