Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Военные Ирана провели новую волну атак на цели США и Израиля с использованием сверхтяжелых ракет, сообщает служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) по связям с общественностью.