15:12 09.03.2026
Иран готов вести войну на истощение, считает эксперт
Иран готов вести войну на истощение, считает эксперт

Эксперт Су Сяохуэй: Иран намерен вести затяжную борьбу с США

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Иран готов вести войну на истощение, чтобы не позволить США достичь своих целей, заявила в понедельник директор института исследований развивающихся стран Китайского института международных исследований Су Сяохуэй.
Совет экспертов Ирана ранее подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым руководителем исламской республики.
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад
Вчера, 15:00
"В настоящее время мы видим, что Иран намерен вести затяжную борьбу с Соединенными Штатами", - заявила Су Сяохуэй в эфире Центрального телевидения Китая.
Она отметила, что США и Израиль 28 февраля начали совместную военную операцию и продолжают атаковать Иран, Тегеран отвечает ударами, и Вашингтон делает противоречивые заявления о дальнейшем ходе конфликта.
Эксперт добавила, что власти США ранее заявляли о том, что военная операция продлится от четырех до пяти недель, позже заявляли о возможности её продолжения до сентября. Это, указала она, свидетельствует о том, что США всё ещё взвешивают варианты.
"Эта военная операция уже обернулась против США, которым необходимо оценить потенциально далеко идущие последствия", - подчеркнула Су Сяохуэй.
Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Совет экспертов подтвердил, что новым главой Ирана стал сын Хаменеи
Вчера, 00:15
Аналитик подчеркнула, что на данном этапе избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана "свидетельствует о готовности Тегерана к затяжной борьбе с США, к войне на истощение".
"Пусть даже война на истощение также нанесет ущерб Ирану, Тегеран ясно дал понять, что не готов позволить США достичь своих заранее определенных целей или одержать так называемую окончательную победу, и (готов – ред.) использовать войну на истощение, чтобы сдерживать Соединенные Штаты в течение более длительного периода времени", - добавила она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
