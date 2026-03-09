"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полное уничтожение Ирана ценой жизни его жителей является главной целью совместной американо-израильской операции, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"Атаки на топливные склады привели к образованию токсичных дождей, которые обжигают кожу и разрушают легкие, а ветры несут их на северо-восток, в сторону Центральной Азии. США также атаковали опреснительный завод в Иране, совершив еще одно военное преступление. Президент Дональд Трамп заявил, что карта Ирана, вероятно, не будет выглядеть так же после войны. Цель конфликта — уничтожение Ирана ценой жизни его 90 миллионов граждан", — написал он.
Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры, несмотря ни на что, поддерживают Трампа, а западные СМИ "преподносят истории о гуманитарной войне".
Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырем нефтехранилищам в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.