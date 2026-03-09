Профессор также подчеркнул, что европейские лидеры, несмотря ни на что, поддерживают Трампа, а западные СМИ "преподносят истории о гуманитарной войне".

Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал об ударах по четырем нефтехранилищам в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества.