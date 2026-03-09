Рейтинг@Mail.ru
14:31 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/iran-2079516843.html
ЦАХАЛ объявил о начале одновременной волны авиаударов по Ирану
ЦАХАЛ объявил о начале одновременной волны авиаударов по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале одновременной волны авиаударов по объектам в Тегеране, Исфахане и на юге Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
ЦАХАЛ объявил о начале одновременной волны авиаударов по Ирану

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале одновременной волны авиаударов по объектам в Тегеране, Исфахане и на юге Ирана.
"Армия обороны Израиля только что начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского... режима в Тегеране, Исфахане и на юге Ирана", - говорится в сообщении для прессы.
Иран нанес удар по вертолетной базе США в Кувейте
