Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры
14:25 09.03.2026 (обновлено: 15:04 09.03.2026)
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры - РИА Новости, 09.03.2026
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры
Главы МИД Японии и Ирана Тосимицу Мотэги и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщило японское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, тосимицу мотэги, аббас аракчи, мид японии‎, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Тосимицу Мотэги, Аббас Аракчи, МИД Японии‎, Военная операция США и Израиля против Ирана
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры

Аракчи и глава МИД Японии Мотэги обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТОКИО, 9 мар – РИА Новости. Главы МИД Японии и Ирана Тосимицу Мотэги и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщило японское внешнеполитическое ведомство.
"В начале беседы министр Мотэги выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимся обменом ударами и ухудшением ситуации в регионе, а также призвал Иран к скорейшей деэскалации ситуации", - говорится в сообщении МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
6 марта, 08:00
Кроме того, Мотэги попросил Иран освободить двух задержанных в этой стране японских граждан, а также обеспечить безопасность японцев в регионе.
"В ответ министр иностранных дел Аракчи разъяснил позицию Ирана и заявил, что Иран продолжит сотрудничество для обеспечения безопасности японских граждан", - отмечает японское внешнеполитическое ведомство.
Ранее МИД Японии сообщал о двух задержанных в Иране японцах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи
8 марта, 16:51
 
