https://ria.ru/20260309/iran-2079515884.html
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры - РИА Новости, 09.03.2026
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры
Главы МИД Японии и Ирана Тосимицу Мотэги и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщило японское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T14:25:00+03:00
2026-03-09T14:25:00+03:00
2026-03-09T15:04:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
тосимицу мотэги
аббас аракчи
мид японии
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078860217.html
https://ria.ru/20260308/arakchi-2079405080.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, тосимицу мотэги, аббас аракчи, мид японии, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Тосимицу Мотэги, Аббас Аракчи, МИД Японии, Военная операция США и Израиля против Ирана
Главы МИД Ирана и Японии провели телефонные переговоры
Аракчи и глава МИД Японии Мотэги обсудили ситуацию на Ближнем Востоке