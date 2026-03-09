Рейтинг@Mail.ru
Иранские военные атаковали радар американской базы в Израиле
13:33 09.03.2026
Иранские военные атаковали радар американской базы в Израиле
Иранские военные при помощи беспилотников атаковали радар "базы 512 США" в Израиле, а также склады с американским оборудованием на базе в Кувейте, сообщила... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
израиль
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские военные атаковали радар американской базы в Израиле

Иран атаковал радар американской базы 512 в Израиле беспилотниками

ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Иранские военные при помощи беспилотников атаковали радар "базы 512 США" в Израиле, а также склады с американским оборудованием на базе в Кувейте, сообщила армия Ирана.
"Армия Ирана атаковала... цели с помощью беспилотников, в том числе подразделение боевой поддержки "Рехавам", радиолокационную станцию раннего предупреждения 512-й базы США на оккупированных территориях, а также американские центры сбора и склады оборудования в лагере Аль-Адири в Кувейте", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Армия отметила, что провела атаку в течение последних нескольких часов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
