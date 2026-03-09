https://ria.ru/20260309/iran-2079509987.html
Иранские военные атаковали радар американской базы в Израиле
Иранские военные атаковали радар американской базы в Израиле - РИА Новости, 09.03.2026
Иранские военные атаковали радар американской базы в Израиле
Иранские военные при помощи беспилотников атаковали радар "базы 512 США" в Израиле, а также склады с американским оборудованием на базе в Кувейте, сообщила... РИА Новости, 09.03.2026
Иранские военные атаковали радар американской базы в Израиле
Иран атаковал радар американской базы 512 в Израиле беспилотниками