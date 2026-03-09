https://ria.ru/20260309/iran-2079501987.html
Иран не осуществлял атаку на Кипр, Турцию и Азербайджан, заявил МИД
Иран не осуществлял атаку на Кипр, Турцию и Азербайджан, заявил МИД - РИА Новости, 09.03.2026
Иран не осуществлял атаку на Кипр, Турцию и Азербайджан, заявил МИД
Вооруженные силы Ирана не осуществляли атак на Кипр, Турцию и Азербайджан, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 09.03.2026
Иран не осуществлял атаку на Кипр, Турцию и Азербайджан, заявил МИД
Багаи: Иран не осуществлял атаку на Кипр, Турцию и Азербайджан