Иран заявил, что продолжит развивать ядерные технологии
Иран заявил, что продолжит развивать ядерные технологии - РИА Новости, 09.03.2026
Иран заявил, что продолжит развивать ядерные технологии
Иран не будет останавливаться на пути развития ядерных технологий, заявил глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
Иран заявил, что продолжит развивать ядерные технологии
Мохаммад Эслами заявил, что Иран продолжит развивать ядерные технологии без пауз
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Иран не будет останавливаться на пути развития ядерных технологий, заявил глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
«
"Путь развития ядерных технологий продолжится без пауз", - сказал Эслами, чьи слова приводит его пресс-служба.
Говоря о радиомедицине и использовании ядерных технологий в продовольственной сфере, он подчеркнул, что ОАЭИ, несмотря на атаки со стороны США и Израиля, старалась обеспечить бесперебойное предоставление услуг в тех секторах, которые напрямую связаны с жизнями граждан.
Отдельным заявлением он также поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана, заявив о готовности продолжать развитие новых стратегических технологий.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.