ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Иран не будет останавливаться на пути развития ядерных технологий, заявил глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Говоря о радиомедицине и использовании ядерных технологий в продовольственной сфере, он подчеркнул, что ОАЭИ, несмотря на атаки со стороны США и Израиля, старалась обеспечить бесперебойное предоставление услуг в тех секторах, которые напрямую связаны с жизнями граждан.