Иран заявил, что продолжит развивать ядерные технологии
11:57 09.03.2026 (обновлено: 12:27 09.03.2026)
Иран заявил, что продолжит развивать ядерные технологии
Иран не будет останавливаться на пути развития ядерных технологий, заявил глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Иран не будет останавливаться на пути развития ядерных технологий, заявил глава организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Путь развития ядерных технологий продолжится без пауз", - сказал Эслами, чьи слова приводит его пресс-служба.
Говоря о радиомедицине и использовании ядерных технологий в продовольственной сфере, он подчеркнул, что ОАЭИ, несмотря на атаки со стороны США и Израиля, старалась обеспечить бесперебойное предоставление услуг в тех секторах, которые напрямую связаны с жизнями граждан.
Отдельным заявлением он также поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана, заявив о готовности продолжать развитие новых стратегических технологий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
