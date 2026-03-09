https://ria.ru/20260309/iran-2079488635.html
В Иране уже десятый день отключен интернет
Интернет в Иране практически полностью отключен уже десятый день, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 09.03.2026
В Иране уже десятый день отключен интернет
