Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 09.03.2026 (обновлено: 17:51 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/iran-2079481119.html
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 09.03.2026
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* обратился с призывом к Израилю не наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:50:00+03:00
2026-03-09T17:51:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg
https://ria.ru/20260309/tehran-2079472967.html
https://ria.ru/20260309/zelenskiy-2079473487.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d249692e32b70d484af6adac52f6210a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану

Сенатор Грэм призвал Израиль не наносить ущерб иранской нефтедобыче

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* обратился с призывом к Израилю не наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана.
"Прошу проявлять осторожность при выборе целей", — написал он в соцсети X.
Накануне израильский "12 канал" сообщил о напряженности между США и Израилем из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Катастрофа". Произошедшее в Тегеране вызвало панику на Западе
Вчера, 08:44
Накануне представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщил об ударах по четырем нефтехранилищам в стране. В СМИ указывается, что атаки осуществили США и Израиль.
Американские и израильские войска 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Заявление Зеленского об Иране вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:50
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреИзраильИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала