Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану - РИА Новости, 09.03.2026
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* обратился с призывом к Израилю не наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:50:00+03:00
2026-03-09T09:50:00+03:00
2026-03-09T17:51:00+03:00
Сенатор Грэм* неожиданно набросился на Израиль из-за ударов по Ирану
Сенатор Грэм призвал Израиль не наносить ущерб иранской нефтедобыче