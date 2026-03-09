https://ria.ru/20260309/iran-2079472784.html
Израиль нанес удар по месту производства ракетных двигателей в Иране
Израиль нанес удар по месту производства ракетных двигателей в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
Израиль нанес удар по месту производства ракетных двигателей в Иране
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по месту производства ракетных двигателей и пусковым установкам дальнобойных ракет в Иране. РИА Новости, 09.03.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Израиль нанес удар по месту производства ракетных двигателей в Иране
ЦАХАЛ сообщила об ударе по месту производства ракетных двигателей в Иране