"Они везде": ответный удар Ирана вызвал изумление в США - РИА Новости, 09.03.2026
04:31 09.03.2026 (обновлено: 14:44 09.03.2026)
"Они везде": ответный удар Ирана вызвал изумление в США
"Они везде": ответный удар Ирана вызвал изумление в США
Американские системы ПВО не могут эффектно противостоять ответным ударам Ирана с применением беспилотников, заявил профессор Массачусетского технологического... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:31:00+03:00
2026-03-09T14:44:00+03:00
2026
в мире, иран, сша, теодор постол, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Теодор Постол, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Они везде": ответный удар Ирана вызвал изумление в США

Профессор Постол: американская ПВО неэффективна против ударов Ирана

© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИранский ракетный комплекс
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Иранский ракетный комплекс
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американские системы ПВО не могут эффектно противостоять ответным ударам Ирана с применением беспилотников, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen.
«

"Они везде. Их тысячи — и может быть больше. Они просто перенасытят то, что осталось от систем ПВО и ПРО", — предупредил он.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке
Вчера, 02:57
Как уточнил эксперт, использование баллистических ракет вместе с БПЛА сделало ответные удары Тегерана наиболее опасными. Несмотря на то что некоторые дроны все еще можно успешно перехватывать, стратегия их использования бросает серьезный вызов американским перехватчикам, пояснил Постол.
США и Израиль с 28 февраля атакуют объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже превысило 1,3 тысячи человек.
Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Опасения подтвердились": на Западе забили тревогу из-за новой авантюры США
Вчера, 01:41
 
В миреИранСШАТеодор ПостолАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
