"Они везде": ответный удар Ирана вызвал изумление в США

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американские системы ПВО не могут эффектно противостоять ответным ударам Ирана с применением беспилотников, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen.
"Они везде. Их тысячи — и может быть больше. Они просто перенасытят то, что осталось от систем ПВО и ПРО", — предупредил он.
Как уточнил эксперт, использование баллистических ракет вместе с БПЛА сделало ответные удары Тегерана наиболее опасными. Несмотря на то что некоторые дроны все еще можно успешно перехватывать, стратегия их использования бросает серьезный вызов американским перехватчикам, пояснил Постол.
США и Израиль с 28 февраля атакуют объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже превысило 1,3 тысячи человек.
Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.