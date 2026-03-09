Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, что показывает избрание главой Ирана сына Хаменеи - РИА Новости, 09.03.2026
Аналитик объяснил, что показывает избрание главой Ирана сына Хаменеи
Аналитик объяснил, что показывает избрание главой Ирана сына Хаменеи - РИА Новости, 09.03.2026
Аналитик объяснил, что показывает избрание главой Ирана сына Хаменеи
Избрание новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи свидетельствует, что исламская республика не пойдет на уступки под внешним давлением, такое мнение... РИА Новости, 09.03.2026
Аналитик объяснил, что показывает избрание главой Ирана сына Хаменеи

Юрист Гюзалтан: избрание сына Хаменеи показывает, что Иран не пойдет на уступки

© REUTERS / NurPhoto/Morteza NikoubazlМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Избрание новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи свидетельствует, что исламская республика не пойдет на уступки под внешним давлением, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости турецкий политик и юрист Онур Синар Гюзалтан.
Совет экспертов Ирана ранее в воскресенье подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым руководителем исламской республики. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы США нанести удар по заседанию Совета экспертов.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик
Вчера, 01:58
"Иран, вопреки распространявшимся слухам, не пошел на уступки и не выбрал более лояльного к Западу религиозного лидера, а выбрал лидером Моджтабу Хаменеи", - заявил аналитик.
По его словам, избрание Моджтабы Хаменеи новым религиозным лидером Ирана показывает, что политическая система страны не намерена менять стратегический курс под внешним давлением. Эксперт полагает, что ожидания некоторых западных аналитиков относительно возможной смены курса Тегерана не оправдались.
Гюзалтан также указал, что подобное решение демонстрирует готовность Ирана продолжать противостояние. По его мнению, для США и Израиля это означает столкновение с политической силой, которая не намерена быстро идти на компромиссы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Али Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы Трампа
Вчера, 00:51
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиАли ЛариджаниВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
