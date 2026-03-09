Аналитик объяснил, что показывает избрание главой Ирана сына Хаменеи

АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Избрание новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи свидетельствует, что исламская республика не пойдет на уступки под внешним давлением, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости турецкий политик и юрист Онур Синар Гюзалтан.

Совет экспертов Ирана ранее в воскресенье подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи , избран новым руководителем исламской республики. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани , сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы США нанести удар по заседанию Совета экспертов.

"Иран, вопреки распространявшимся слухам, не пошел на уступки и не выбрал более лояльного к Западу религиозного лидера, а выбрал лидером Моджтабу Хаменеи", - заявил аналитик.

По его словам, избрание Моджтабы Хаменеи новым религиозным лидером Ирана показывает, что политическая система страны не намерена менять стратегический курс под внешним давлением. Эксперт полагает, что ожидания некоторых западных аналитиков относительно возможной смены курса Тегерана не оправдались.

Гюзалтан также указал, что подобное решение демонстрирует готовность Ирана продолжать противостояние. По его мнению, для США и Израиля это означает столкновение с политической силой, которая не намерена быстро идти на компромиссы.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Начало военной операции Вашингтон Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.