Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Выбор Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана означает продолжение конфликта с США без переговоров, поделился мнением с РИА Новости турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель.

Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики, следует из заявления Совета. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.

"Ожидаемое произошло: новым лидером Ирана стал аятолла Моджтаба Хаменеи. Никаких переговоров или перемирия — война продолжается", — заявил эксперт.

Аналитик отметил, что приход нового верховного лидера означает сохранение прежней политической линии Тегерана во внешней политике. По его оценке, это свидетельствует о том, что Иран не намерен менять стратегию противостояния с США в краткосрочной перспективе.

Юджель также считает, что вероятность скорых дипломатических переговоров между сторонами в нынешних условиях крайне невысока. По его словам, текущая динамика конфликта указывает на продолжение жесткого противостояния без признаков скорой деэскалации.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что смена верховного лидера может укрепить позиции сторонников жесткого курса внутри Ирана. По его мнению, это также снижает вероятность возможного перемирия в ближайшее время.