Рейтинг@Mail.ru
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/iran-2079453534.html
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик - РИА Новости, 09.03.2026
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик
Выбор Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана означает продолжение конфликта с США без переговоров, поделился мнением с РИА Новости турецкий политический РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T01:58:00+03:00
2026-03-09T01:58:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
али лариджани
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_88:229:1249:882_1920x0_80_0_0_e597df56f9a3a32851fe0153859fd37f.jpg
https://ria.ru/20260309/ssha-2079452663.html
https://ria.ru/20260309/ssha-2079449633.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_0:179:1249:1116_1920x0_80_0_0_828cecc7c4f6ec380df5762f986ba9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, али лариджани, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Али Лариджани, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США, считает аналитик

Аналитик Юджель: Иран при Моджтабе Хаменеи не будет вести переговоры с США

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Выбор Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана означает продолжение конфликта с США без переговоров, поделился мнением с РИА Новости турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель.
Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным лидером исламской республики, следует из заявления Совета. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сына Хаменеи избрали, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по заседанию Совета экспертов.
Бэррон Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран
Вчера, 01:36
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана присягнул на верность Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям.
"Ожидаемое произошло: новым лидером Ирана стал аятолла Моджтаба Хаменеи. Никаких переговоров или перемирия — война продолжается", — заявил эксперт.
Аналитик отметил, что приход нового верховного лидера означает сохранение прежней политической линии Тегерана во внешней политике. По его оценке, это свидетельствует о том, что Иран не намерен менять стратегию противостояния с США в краткосрочной перспективе.
Юджель также считает, что вероятность скорых дипломатических переговоров между сторонами в нынешних условиях крайне невысока. По его словам, текущая динамика конфликта указывает на продолжение жесткого противостояния без признаков скорой деэскалации.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что смена верховного лидера может укрепить позиции сторонников жесткого курса внутри Ирана. По его мнению, это также снижает вероятность возможного перемирия в ближайшее время.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Сейчас исламской республикой управляет временный руководящий совет, куда вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и член Совета стражей конституции Алиреза Арафи.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: США беспокоят удары Израиля по топливным хранилищам Ирана
Вчера, 00:06
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАли ЛариджаниДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала