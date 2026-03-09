https://ria.ru/20260309/iran-2079449938.html
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars - РИА Новости, 09.03.2026
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером республики, утверждает иранское агентство Fars. РИА Новости, 09.03.2026
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars
Fars: сына погибшего аятоллы Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана