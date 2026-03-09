Рейтинг@Mail.ru
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 09.03.2026 (обновлено: 00:13 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/iran-2079449938.html
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars - РИА Новости, 09.03.2026
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером республики, утверждает иранское агентство Fars. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T00:10:00+03:00
2026-03-09T00:13:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_88:229:1249:882_1920x0_80_0_0_e597df56f9a3a32851fe0153859fd37f.jpg
https://ria.ru/20260304/ayatolly-2078265842.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078383750_0:179:1249:1116_1920x0_80_0_0_828cecc7c4f6ec380df5762f986ba9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана, сообщает Fars

Fars: сына погибшего аятоллы Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 9 мар – РИА Новости. Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи новым верховным лидером республики, утверждает иранское агентство Fars.
"По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана", - говорится в сообщении.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала