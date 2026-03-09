https://ria.ru/20260309/irak-2079581240.html
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани призвал к созданию дипломатического альянса, включающего страны региона и Европейский союз, для прекращения войны в РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-09T23:55:00+03:00
2026-03-09T23:55:00+03:00
2026-03-10T00:08:00+03:00
в мире
ирак
иран
армения
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
https://ria.ru/20260309/situatsiya-2079460673.html
ирак
иран
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, иран, армения, евросоюз
В мире, Ирак, Иран, Армения, Евросоюз
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране
Премьер Ирака ас-Судани призвал создать альянс для прекращения войны в Иране
БАГДАД, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани призвал к созданию дипломатического альянса, включающего страны региона и Европейский союз, для прекращения войны в Иране, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.
«
"Война, которая продолжается в регионе, требует единой и твердой позиции для ее прекращения с уделением первостепенного внимания диалогу и сотрудничеству для снижения напряженности, представляющей серьезную угрозу международному миру и безопасности", - сказал ас-Судани во время видеоконференции с представителями арабских государств, стран ЕС и Армении.
Как отметили в пресс-службе, он "призвал к созданию дипломатического альянса, куда войдут страны региона и Европейского союза, деятельность которого будет направлена на немедленное прекращение боевых действий".