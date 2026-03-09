Рейтинг@Mail.ru
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 09.03.2026 (обновлено: 00:08 10.03.2026)
https://ria.ru/20260309/irak-2079581240.html
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране - РИА Новости, 10.03.2026
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани призвал к созданию дипломатического альянса, включающего страны региона и Европейский союз, для прекращения войны в РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-09T23:55:00+03:00
2026-03-10T00:08:00+03:00
в мире
ирак
иран
армения
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
https://ria.ru/20260309/situatsiya-2079460673.html
ирак
иран
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, иран, армения, евросоюз
В мире, Ирак, Иран, Армения, Евросоюз
В Ираке призвали к созданию дипальянса для прекращения войны в Иране

Премьер Ирака ас-Судани призвал создать альянс для прекращения войны в Иране

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАГДАД, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани призвал к созданию дипломатического альянса, включающего страны региона и Европейский союз, для прекращения войны в Иране, сообщила в понедельник пресс-служба премьера.
«
"Война, которая продолжается в регионе, требует единой и твердой позиции для ее прекращения с уделением первостепенного внимания диалогу и сотрудничеству для снижения напряженности, представляющей серьезную угрозу международному миру и безопасности", - сказал ас-Судани во время видеоконференции с представителями арабских государств, стран ЕС и Армении.
Как отметили в пресс-службе, он "призвал к созданию дипломатического альянса, куда войдут страны региона и Европейского союза, деятельность которого будет направлена на немедленное прекращение боевых действий".
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей
Вчера, 05:02
 
В миреИракИранАрменияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала