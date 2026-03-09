Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об ударе к востоку от Мосула в Ираке
16:00 09.03.2026 (обновлено: 17:28 09.03.2026)
СМИ сообщили об ударе к востоку от Мосула в Ираке
Авиаудар нанесен по позициям сил народной мобилизации Ирака к востоку от города Мосул, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника в службе...
в мире
ирак
мосул
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
мосул
в мире, ирак, мосул, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Мосул, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщили об ударе к востоку от Мосула в Ираке

Reuters: к востоку от Мосула в Ираке нанесен авиаудар

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Авиаудар нанесен по позициям сил народной мобилизации Ирака к востоку от города Мосул, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника в службе безопасности.
"Авиаудар нанесен по позициям иракских сил народной мобилизации к востоку от Мосула", - заявило агентство.
Рейтер не приводит других подробностей.
