СМИ сообщили об ударе к востоку от Мосула в Ираке
СМИ сообщили об ударе к востоку от Мосула в Ираке - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ сообщили об ударе к востоку от Мосула в Ираке
Авиаудар нанесен по позициям сил народной мобилизации Ирака к востоку от города Мосул, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника в службе... РИА Новости, 09.03.2026
СМИ сообщили об ударе к востоку от Мосула в Ираке
Reuters: к востоку от Мосула в Ираке нанесен авиаудар