Индонезийки назвали Путина очень привлекательным после его поздравления
15:46 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/indoneziya-2079526134.html
Индонезийки назвали Путина очень привлекательным после его поздравления
Поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днём вызвало тёплый отклик среди женщин в Индонезии, многие из них отметили искренность... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:46:00+03:00
2026-03-09T15:46:00+03:00
В мире, Индонезия, Россия, Джакарта, Владимир Путин, Международный женский день
Индонезийки назвали Путина очень привлекательным после его поздравления

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 9 мар — РИА Новости. Поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днём вызвало тёплый отклик среди женщин в Индонезии, многие из них отметили искренность слов российского лидера и назвали его "очень привлекательным мужчиной", сообщила РИА Новости заместитель директора Русского дома в Джакарте Мария Хионаки.
«
Индонезии с большим вниманием и теплом восприняли поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днём. Многие индонезийские женщины отмечали, что его слова прозвучали очень искренне и по-настоящему тронули их сердца. Кроме того, многие сказали, что считают Путина очень привлекательным мужчиной", — сказала Хионаки.
Путин поздравил женщин с 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
8 марта, 00:03
По её словам, в Индонезии традиционно с большим уважением относятся к женщинам как хранительницам семьи, вдохновителям и сильным профессионалам, поэтому слова российского лидера были восприняты особенно сердечно.
Она также отметила, что в честь Международного женского дня в Джакарте прошло специальное мероприятие "Розы мира", организованное Русским домом.
"Восьмого марта мы провели в Национальной библиотеке Индонезии мероприятие "Розы мира", посвящённое женщинам разных стран и эпох и их роли в современном мире. На встрече собрались около 200 гостей — представители дипломатического корпуса, общественных организаций и культурных кругов", — рассказала собеседница агентства.
Российский президент в воскресенье поздравил россиянок с Международным женским днем, отметив, что российским женщинам удается успевать все: поражать своей красотой и обаянием, а также выдержкой и трудолюбием.
Корзина с тюльпанами в Международный женский день - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Дипломат рассказала, как в странах Азии отмечают Международный женский день
8 марта, 09:21
 
В миреИндонезияРоссияДжакартаВладимир ПутинМеждународный женский день
 
 
