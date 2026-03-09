Индонезийки назвали Путина очень привлекательным после его поздравления

ДЖАКАРТА, 9 мар — РИА Новости. Поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днём вызвало тёплый отклик среди женщин в Индонезии, многие из них отметили искренность слов российского лидера и назвали его "очень привлекательным мужчиной", сообщила РИА Новости заместитель директора Русского дома в Джакарте Мария Хионаки.

« "В Индонезии с большим вниманием и теплом восприняли поздравление президента России Владимира Путина с Международным женским днём. Многие индонезийские женщины отмечали, что его слова прозвучали очень искренне и по-настоящему тронули их сердца. Кроме того, многие сказали, что считают Путина очень привлекательным мужчиной", — сказала Хионаки.

По её словам, в Индонезии традиционно с большим уважением относятся к женщинам как хранительницам семьи, вдохновителям и сильным профессионалам, поэтому слова российского лидера были восприняты особенно сердечно.

Она также отметила, что в честь Международного женского дня в Джакарте прошло специальное мероприятие "Розы мира", организованное Русским домом.

"Восьмого марта мы провели в Национальной библиотеке Индонезии мероприятие "Розы мира", посвящённое женщинам разных стран и эпох и их роли в современном мире. На встрече собрались около 200 гостей — представители дипломатического корпуса, общественных организаций и культурных кругов", — рассказала собеседница агентства.