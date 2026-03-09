Рейтинг@Mail.ru
Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/indeks-2079493373.html
Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд
Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд - РИА Новости, 09.03.2026
Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд
Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд, суммарно опустившись примерно на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:29:00+03:00
2026-03-09T11:29:00+03:00
в мире
иран
сша
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_0:186:2500:1592_1920x0_80_0_0_fec504225b6ec0d54b8e00a533da146e.jpg
https://ria.ru/20260307/turist-2079192573.html
иран
сша
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_67:0:2435:1776_1920x0_80_0_0_25a38af04ea214b06dd9a51201d1691c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд

Индекс недвижимости Дубая рухнул на 20% за пять дней

© РИА Новости / Анна ЧерноваВид на Дубай
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Анна Чернова
Вид на Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Индекс рынка недвижимости Дубая снижается пятый день подряд, суммарно опустившись примерно на 20% на фоне эскалации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов.
DFM Real Estate Index в понедельник снижается на 4,76%, до 13 353,18 пункта. Активное падение продолжается пятый день подряд, за это время показатель снизился примерно на 20%, с уровня приблизительно в 16 700 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае
7 марта, 10:05
 
В миреИранСШАДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала