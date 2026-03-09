Индекс Мосбиржи превысил уровень 2900 пунктов впервые с сентября 2025 года

Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото

Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего понедельника подскочил почти на 3% выше 2900 пунктов по главному индексу на фоне скачка утром стоимости нефти на 25% - дороже 115 долларов за баррель марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.08 мск рос на 2,73%, до 2932,07 пункта.

Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 06.50 до 09.50 мск. Основная сессия проходит с 09.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).