Индекс Мосбиржи превысил уровень 2900 пунктов впервые с сентября 2025 года
07:04 09.03.2026 (обновлено: 07:15 09.03.2026)
Индекс Мосбиржи превысил уровень 2900 пунктов впервые с сентября 2025 года
московская биржа, экономика, brent
Московская биржа, Экономика, Brent
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего понедельника подскочил почти на 3% выше 2900 пунктов по главному индексу на фоне скачка утром стоимости нефти на 25% - дороже 115 долларов за баррель марки Brent, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.08 мск рос на 2,73%, до 2932,07 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 06.50 до 09.50 мск. Основная сессия проходит с 09.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 07.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Токийская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть
© 2026 МИА «Россия сегодня»
