Индекс Мосбиржи превысил уровень 2900 пунктов впервые с сентября 2025 года - РИА Новости, 09.03.2026
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего понедельника подскочил почти на 3% выше 2900 пунктов по главному индексу на фоне скачка... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T07:04:00+03:00
2026-03-09T07:04:00+03:00
2026-03-09T07:15:00+03:00
московская биржа
экономика
brent
московская биржа, экономика, brent
Московская биржа, Экономика, Brent
Индекс Мосбиржи превысил уровень 2900 пунктов на фоне скачка цен на нефть
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии нерабочего понедельника подскочил почти на 3% выше 2900 пунктов по главному индексу на фоне скачка утром стоимости нефти на 25% - дороже 115 долларов за баррель марки Brent, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.08 мск рос на 2,73%, до 2932,07 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 06.50 до 09.50 мск. Основная сессия проходит с 09.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 07.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.