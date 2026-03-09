Рейтинг@Mail.ru
04:49 09.03.2026
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть
Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в понедельник упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных...
экономика, ближний восток, япония, nikkei
Экономика, Ближний Восток, Япония, Nikkei
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть

Индекс Nikkei рухнул на 6,83% на фоне роста цен на нефть

© AP Photo / Eugene HoshikoТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Токийская фондовая биржа. Архивное фото
ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в понедельник упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
Так, к 10.30 по местному времени (04.30 мск) индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, рухнул на 3 799,85 пункта, до отметки в 51 820,85 пункта.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель
ЭкономикаБлижний ВостокЯпонияNikkei
 
 
