ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в понедельник упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть - РИА Новости, 09.03.2026
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть
Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в понедельник упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:49:00+03:00
2026-03-09T04:49:00+03:00
2026-03-09T04:49:00+03:00
экономика
ближний восток
япония
nikkei
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010413639_0:267:3000:1955_1920x0_80_0_0_161f89eba0909de903fb0c56aa885535.jpg
ближний восток
япония
Индекс Nikkei рухнул на фоне роста цен на нефть
Индекс Nikkei рухнул на 6,83% на фоне роста цен на нефть
© AP Photo / Eugene HoshikoТокийская фондовая биржа
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Токийская фондовая биржа. Архивное фото