"Будем находить возможности": Игнатов о воспитании сына с Трусовой
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:23 09.03.2026
"Будем находить возможности": Игнатов о воспитании сына с Трусовой
"Будем находить возможности": Игнатов о воспитании сына с Трусовой - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Будем находить возможности": Игнатов о воспитании сына с Трусовой
Фигурист Макар Игнатов рассказал, что после возобновления карьеры его супругой, вице-чемпионкой Олимпиады-2022 Александрой Трусовой, они будут изыскивать... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
макар игнатов
этери тутберидзе
спорт, макар игнатов, этери тутберидзе
Фигурное катание, Спорт, Макар Игнатов, Этери Тутберидзе
"Будем находить возможности": Игнатов о воспитании сына с Трусовой

Игнатов рассказал, как будет воспитывать сына с Трусовой

© Фото : Социальные сети Александры ТрусовойАлександра Трусова и Макар Игнатов
Александра Трусова и Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Социальные сети Александры Трусовой
Александра Трусова и Макар Игнатов. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Макар Игнатов рассказал, что после возобновления карьеры его супругой, вице-чемпионкой Олимпиады-2022 Александрой Трусовой, они будут изыскивать возможности для воспитания сына.
В августе прошлого года у Игнатова и Трусовой родился сын Михаил. Трусова возобновила карьеру в группе Этери Тутберидзе, она восстановила все тройные прыжки, лутц в четыре оборота и выступила на чемпионате России по прыжкам.
"Все взрослые люди так или иначе работают, фигурное катание тоже работа. Будем находить какие-то возможности", - сказал Игнатов журналистам, отвечая на вопрос, как он и его супруга, выступая в профессиональном спорте, будут воспитывать сына.
Игнатов неудачно выступил в произвольной программе в Финале Гран-при России в Челябинске. Трусова с сыном накануне приехала поддержать мужа. "Я уже много раз говорил, что, когда выхожу на лед, не обращаю ни на что внимания, - сказал Игнатов, комментируя поддержку жены. - На улице сегодня минус 23, я же на это не обращаю внимания, когда катаюсь".
Игнатова спросили, хотел бы он поехать с Трусовой на Олимпиаду. "Вы бы хотели поехать с женой на Олимпиаду? - парировал фигурист. - И я хочу".
Фигурное катаниеСпортМакар ИгнатовЭтери Тутберидзе
 
