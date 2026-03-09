"Будем находить возможности": Игнатов о воспитании сына с Трусовой

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Макар Игнатов рассказал, что после возобновления карьеры его супругой, вице-чемпионкой Олимпиады-2022 Александрой Трусовой, они будут изыскивать возможности для воспитания сына.
В августе прошлого года у Игнатова и Трусовой родился сын Михаил. Трусова возобновила карьеру в группе Этери Тутберидзе, она восстановила все тройные прыжки, лутц в четыре оборота и выступила на чемпионате России по прыжкам.
"Все взрослые люди так или иначе работают, фигурное катание тоже работа. Будем находить какие-то возможности", - сказал Игнатов журналистам, отвечая на вопрос, как он и его супруга, выступая в профессиональном спорте, будут воспитывать сына.
Игнатов неудачно выступил в произвольной программе в Финале Гран-при России в Челябинске. Трусова с сыном накануне приехала поддержать мужа. "Я уже много раз говорил, что, когда выхожу на лед, не обращаю ни на что внимания, - сказал Игнатов, комментируя поддержку жены. - На улице сегодня минус 23, я же на это не обращаю внимания, когда катаюсь".
Игнатова спросили, хотел бы он поехать с Трусовой на Олимпиаду. "Вы бы хотели поехать с женой на Олимпиаду? - парировал фигурист. - И я хочу".