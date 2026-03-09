"Будем находить возможности": Игнатов о воспитании сына с Трусовой

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Макар Игнатов рассказал, что после возобновления карьеры его супругой, вице-чемпионкой Олимпиады-2022 Александрой Трусовой, они будут изыскивать возможности для воспитания сына.

Игнатова спросили, хотел бы он поехать с Трусовой на Олимпиаду. "Вы бы хотели поехать с женой на Олимпиаду? - парировал фигурист. - И я хочу".