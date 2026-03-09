Хуситы могут стать угрозой для американского флота, считает аналитик

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) при вступлении в конфликт вокруг Ирана может выступить реальной угрозой для американских кораблей, задействованных в операции против исламской республики, поделился оценкой с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.