Хуситы могут стать угрозой для американского флота, считает аналитик

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) при вступлении в конфликт вокруг Ирана может выступить реальной угрозой для американских кораблей, задействованных в операции против исламской республики, поделился оценкой с РИА Новости офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Это возможно, если хуситы восполнили свои запасы дронов и ракет после их продолжительной кампании в Красном море. У них особое положение - они контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, на другой стороне которого Африка, так что справа у них Красное море, а слева - Аравийское", - сказал он агентству.
Собеседник отметил, что в этой стратегической позиции целью хуситов может стать любой американский авианосец, направляющийся через Красное море в сторону Персидского залива или идущий оттуда.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в минувший четверг заявил, что пальцы хуситов всегда находятся "на спусковом крючке", если понадобится их участие в защите Ирана.