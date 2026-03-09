https://ria.ru/20260309/hezbolly-2079472629.html
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе - РИА Новости, 09.03.2026
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сообщило в понедельник об отражении атаки израильских военных в районе Аль-Адиса на ливано-израильской границе. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:39:00+03:00
2026-03-09T08:39:00+03:00
2026-03-09T08:39:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
"Хезболла" отразила атаку Израиля в районе Аль-Адиса на границе