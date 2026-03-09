Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
08:39 09.03.2026
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе - РИА Новости, 09.03.2026
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сообщило в понедельник об отражении атаки израильских военных в районе Аль-Адиса на ливано-израильской границе. РИА Новости, 09.03.2026
"Хезболла" отразила атаку Израиля на границе

"Хезболла" отразила атаку Израиля в районе Аль-Адиса на границе

БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сообщило в понедельник об отражении атаки израильских военных в районе Аль-Адиса на ливано-израильской границе.
"Бойцы исламского сопротивления, вооруженные автоматами и реактивными снарядами, вступили в бой, что вынудило израильские силы отступить в район Халлет аль-Махафир", - говорится в сообщении движения.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
