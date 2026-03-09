Рейтинг@Mail.ru
Новгородский губернатор опроверг информацию о "химической угрозе" - РИА Новости, 09.03.2026
17:08 09.03.2026
Новгородский губернатор опроверг информацию о "химической угрозе"
Новгородский губернатор опроверг информацию о "химической угрозе" - РИА Новости, 09.03.2026
Новгородский губернатор опроверг информацию о "химической угрозе"
Новгородский губернатор Александр Дронов опроверг информацию о "химической угрозе" после атаки БПЛА. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T17:08:00+03:00
2026-03-09T17:08:00+03:00
новгородская область
происшествия, новгородская область, александра дронова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Новгородская область, Александра Дронова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Новгородский губернатор опроверг информацию о "химической угрозе"

Новгородский губернатор Дронов опроверг сообщения о химической угрозе

© Фото : Александр Дронов/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : Александр Дронов/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Новгородский губернатор Александр Дронов опроверг информацию о "химической угрозе" после атаки БПЛА.
"В сети запустили слухи о некой "химической угрозе" в нашем регионе после ночной атаки БПЛА. Официально заявляю, что это фейк", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что военные успешно отразили атаку, никакого заражения воды и воздуха нет. Дронов также предупредил администраторов Telegram-каналов об ответственности за распространение ложной информации.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, средства ПВО ночью и днем в понедельник уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новгородской областью.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Новгородский губернатор поблагодарил военных, сбивших украинские БПЛА
6 января, 08:57
 
ПроисшествияНовгородская областьАлександра ДроноваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
