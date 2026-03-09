Рейтинг@Mail.ru
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки - РИА Новости, 09.03.2026
21:10 09.03.2026 (обновлено: 21:16 09.03.2026)
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки - РИА Новости, 09.03.2026
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) пригрозил Саудовской Аравии последствиями, если королевство не... РИА Новости, 09.03.2026
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки

Сенатор Грэм угрожает Саудовской Аравии за якобы отказ отражать иранские атаки

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) пригрозил Саудовской Аравии последствиями, если королевство не начнет отражать иранские воздушные атаки.
"Насколько мне известно, королевство (Саудовская Аравия – ред.) отказывается использовать свои боеспособные вооруженные силы в рамках усилий по уничтожению варварского и террористического иранского режима, который терроризирует регион и убил семерых американцев. Надеюсь, в ближайшее время это изменится. Если нет — будут последствия", - написал Грэм* в соцсети X.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД
Вчера, 10:13
В понедельник госдепартамент США сообщил, что американские дипломаты в Саудовской Аравии, чье присутствие не является чрезвычайно важным, должны покинуть страну по соображениям безопасности на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана и ответных атак по американским объектам в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии
Вчера, 01:40
 
