Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки - РИА Новости, 09.03.2026
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) пригрозил Саудовской Аравии последствиями, если королевство не... РИА Новости, 09.03.2026
Грэм* обвинил Саудовскую Аравию в отказе отражать иранские атаки
Сенатор Грэм угрожает Саудовской Аравии за якобы отказ отражать иранские атаки