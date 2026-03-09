Рейтинг@Mail.ru
В России установят жесткий ГОСТ на энергетики
04:35 09.03.2026
В России установят жесткий ГОСТ на энергетики
В России установят жесткий ГОСТ на энергетики - РИА Новости, 09.03.2026
В России установят жесткий ГОСТ на энергетики
Новый ГОСТ на энергетики вводят в России с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Как отметили агентству в ведомстве, основная... РИА Новости, 09.03.2026
экономика
россия
елена мясникова
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
рэу имени г. в. плеханова
россия
экономика, россия, елена мясникова, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Россия, Елена Мясникова, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), РЭУ имени Г. В. Плеханова
В России установят жесткий ГОСТ на энергетики

РИА Новости: в России с января 2027 года установят ГОСТ на энергетики

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новый ГОСТ на энергетики вводят в России с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Как отметили агентству в ведомстве, основная задача стандарта - установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков.
"Основной задачей стандарта стало установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков, чтобы обеспечить высокий уровень защиты здоровья потребителей и задать понятные правила для производителей", - рассказали в Росстандарте.
Так, содержание всех тонизирующих веществ (кроме кофеина) в одной банке напитка не должно превышать 50% от верхнего допустимого уровня суточного потребления. Как отметила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова, это ключевое положение в новом ГОСТе.
"Цель нового стандарта - не увеличить "ударную дозу" бодрости, а сделать ее безопаснее и разнообразнее. ГОСТ не разрешает повышать содержание тонизирующих веществ, а наоборот, строго его лимитирует", - подчеркнула Мясникова.
Кроме того, стандарт вводит норму по массовой доле сухих веществ в тонизирующих напитках. Под сухими веществами прежде всего понимаются углеводы - сахара, пояснила аналитик. Ранее норма таких веществ была установлена только для энергетических напитков - не менее 10%. Теперь тонизирующие напитки должны иметь массовую долю сухих веществ не более 10%.
"Если производитель выпускает напиток с тонизирующими веществами, но низким содержанием сахара - менее 10% сухих веществ - он не сможет назвать его "энергетическим" по ГОСТу. Это маркетинговое и техническое ограничение, которое делает рынок более честным", - отметила эксперт.
Также в новый стандарт добавили широкий перечень природных адаптогенов, которые могут содержаться в энергетиках: родиолу розовую, элеутерококк, левзею, лимонник, женьшень и мате. Как объяснила Мясникова, эти растения традиционно используются в народной медицине. Также в них содержатся комплексы активных веществ, которые стимулируют нервную систему.
В России введение межгосударственного стандарта первоначально планировалось с 1 января 2025 года, однако срок был перенесен на 1 января 2027 года, напомнили в Росстандарте, допустив дальнейший перенос сроков введения документа. "В настоящее время продолжает действовать национальный стандарт, который доказал свою эффективность и обеспечивает необходимый уровень регулирования данной категории продукции", - заключили там.
ЭкономикаРоссияЕлена МясниковаФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
