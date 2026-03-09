В России установят жесткий ГОСТ на энергетики

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Новый ГОСТ на энергетики вводят в России с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Как отметили агентству в ведомстве, основная задача стандарта - установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков.

"Основной задачей стандарта стало установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков, чтобы обеспечить высокий уровень защиты здоровья потребителей и задать понятные правила для производителей", - рассказали в Росстандарте

Так, содержание всех тонизирующих веществ (кроме кофеина) в одной банке напитка не должно превышать 50% от верхнего допустимого уровня суточного потребления. Как отметила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова , это ключевое положение в новом ГОСТе.

"Цель нового стандарта - не увеличить "ударную дозу" бодрости, а сделать ее безопаснее и разнообразнее. ГОСТ не разрешает повышать содержание тонизирующих веществ, а наоборот, строго его лимитирует", - подчеркнула Мясникова.

Кроме того, стандарт вводит норму по массовой доле сухих веществ в тонизирующих напитках. Под сухими веществами прежде всего понимаются углеводы - сахара, пояснила аналитик. Ранее норма таких веществ была установлена только для энергетических напитков - не менее 10%. Теперь тонизирующие напитки должны иметь массовую долю сухих веществ не более 10%.

"Если производитель выпускает напиток с тонизирующими веществами, но низким содержанием сахара - менее 10% сухих веществ - он не сможет назвать его "энергетическим" по ГОСТу. Это маркетинговое и техническое ограничение, которое делает рынок более честным", - отметила эксперт.

Также в новый стандарт добавили широкий перечень природных адаптогенов, которые могут содержаться в энергетиках: родиолу розовую, элеутерококк, левзею, лимонник, женьшень и мате. Как объяснила Мясникова, эти растения традиционно используются в народной медицине. Также в них содержатся комплексы активных веществ, которые стимулируют нервную систему.