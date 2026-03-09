https://ria.ru/20260309/gosduma-2079458737.html
В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров - РИА Новости, 09.03.2026
В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней для работающих пенсионеров. РИА Новости, 09.03.2026
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
Чернышов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней для работающих пенсионеров.
Обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой есть в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы
отметил, что в настоящее время работающие пенсионеры вправе оформить до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения заработной платы.
"В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью десять календарных дней", - сказано в документе.
По мнению Чернышова
, это позволит укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность.
"Данная мера станет взвешенным шагом социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей, учитывая ограниченный объём предлагаемого периода", - считает парламентарий.