В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
04:09 09.03.2026
В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней для работающих пенсионеров. РИА Новости, 09.03.2026
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней для работающих пенсионеров.
Обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой есть в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время работающие пенсионеры вправе оформить до 14 дней дополнительного отпуска без сохранения заработной платы.
"В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью десять календарных дней", - сказано в документе.
По мнению Чернышова, это позволит укрепить здоровье работающих пенсионеров, повысить их качество жизни и сохранить их трудовую активность.
"Данная мера станет взвешенным шагом социальной поддержки без избыточной нагрузки на работодателей, учитывая ограниченный объём предлагаемого периода", - считает парламентарий.
Заголовок открываемого материала