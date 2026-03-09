В ГД предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для пенсионеров

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до десяти дней для работающих пенсионеров.

"В целях дополнительной социальной поддержки граждан старшего возраста прошу рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации в части предоставления работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью десять календарных дней", - сказано в документе.