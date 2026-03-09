https://ria.ru/20260309/gosduma-2079454588.html
Программу диспансеризации расширят для ветеранов СВО, рассказали в Госдуме
2026-03-09T02:19:00+03:00
2026-03-09T02:19:00+03:00
2026-03-09T02:19:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
лдпр
россия
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минздрав России подготовил поправки, расширяющие порядок диспансеризации для ветеранов СВО, в частности в ее проведение планируется включить консультацию психолога, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Порядок диспансеризации для ветеранов специальной военной операции может быть расширен. Соответствующие поправки в порядок проведения диспансеризации взрослых подготовил Минздрав. В частности, планируется включить в диспансеризацию ветеранов СВО консультацию психолога, которую рекомендуется проводить в день первого этапа медобследования", - сказал Леонов
.
По словам парламентария, медицинская организация должна будет проводить диспансеризацию ветерана сразу после получения сведений о его прибытии в регион.
"Кроме того, если по общему правилу в текущем году ветеран не подлежит диспансерному наблюдению, то перечень приемов медработниками, исследований и иных медицинских вмешательств сможет определяться по предыдущему году прохождения медобследования", - заключил он.