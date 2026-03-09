Программу диспансеризации расширят для ветеранов СВО, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Минздрав России подготовил поправки, расширяющие порядок диспансеризации для ветеранов СВО, в частности в ее проведение планируется включить консультацию психолога, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

По словам парламентария, медицинская организация должна будет проводить диспансеризацию ветерана сразу после получения сведений о его прибытии в регион.

"Кроме того, если по общему правилу в текущем году ветеран не подлежит диспансерному наблюдению, то перечень приемов медработниками, исследований и иных медицинских вмешательств сможет определяться по предыдущему году прохождения медобследования", - заключил он.