ВС России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР - РИА Новости, 09.03.2026
ВС России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
Российская армия взяла под контроль Голубовку в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T12:08:00+03:00
2026-03-09T12:08:00+03:00
2026-03-09T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
дружковка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
дружковка
россия, донецкая народная республика, безопасность, дружковка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
ВС России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
Южная группировка войск освободила Голубовку в ДНР