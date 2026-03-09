https://ria.ru/20260309/glavy-2079475552.html
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов
Главы минфинов стран "Большой семерки" (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:13:00+03:00
2026-03-09T09:13:00+03:00
2026-03-09T09:13:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
фатих бироль
g7
международное энергетическое агентство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4dc2e13035540bd80fc4242eac9f40a5.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079375729.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_77c26e37611c9cead0340b916d343300.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), фатих бироль, g7, международное энергетическое агентство
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Фатих Бироль, G7, Международное энергетическое агентство
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов
FT: главы минфинов G7 обсудят использование нефти из стратегических запасов