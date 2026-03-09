Рейтинг@Mail.ru
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов - РИА Новости, 09.03.2026
09:13 09.03.2026
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов
Главы минфинов стран "Большой семерки" (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:13:00+03:00
2026-03-09T09:13:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
фатих бироль
g7
международное энергетическое агентство
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), фатих бироль, g7, международное энергетическое агентство
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Фатих Бироль, G7, Международное энергетическое агентство
СМИ: главы минфинов G7 обсудят возможность использования нефти из запасов

FT: главы минфинов G7 обсудят использование нефти из стратегических запасов

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Главы минфинов стран "Большой семерки" (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, включая высокопоставленного источника из одной из стран G7.
"Министры финансов G7 обсудят возможное совместное освобождение нефти из запасов при координации Международного энергетического агентства в рамках внеочередной встречи в понедельник", - говорится в материале издания.
По данным газеты, в 15.30 мск министры созвонятся с Биролем для обсуждения последствий конфликта в Иране. По словам источников, три страны G7, включая США, уже согласились на задействование резервов. Как заявил один из собеседников издания, в США считают, что следует задействовать 25-30% резерва.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Фатих БирольG7Международное энергетическое агентство
 
 
