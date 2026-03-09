https://ria.ru/20260309/glava-2079570251.html
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ - РИА Новости, 09.03.2026
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции и ОАЭ по вопросам урегулирования ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:27:00+03:00
2026-03-09T22:27:00+03:00
2026-03-09T22:27:00+03:00
в мире
турция
франция
оаэ
хакан фидан
жан-ноэль барро
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5880f03cff1a6b12fb36b929d3fe0be3.jpg
https://ria.ru/20260309/iran-2079547819.html
турция
франция
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067056498_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_f672430a4961817f1350c11673a682a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, франция, оаэ, хакан фидан, жан-ноэль барро, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Франция, ОАЭ, Хакан Фидан, Жан-Ноэль Барро, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ
Фидан обсудил с главами МИД Франции и ОАЭ риски эскалации на Ближнем Востоке