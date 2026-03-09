Рейтинг@Mail.ru
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ - РИА Новости, 09.03.2026
22:27 09.03.2026
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции и ОАЭ по вопросам урегулирования ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:27:00+03:00
2026-03-09T22:27:00+03:00
в мире
турция
франция
оаэ
хакан фидан
жан-ноэль барро
военная операция сша и израиля против ирана
турция
франция
оаэ
в мире, турция, франция, оаэ, хакан фидан, жан-ноэль барро, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Франция, ОАЭ, Хакан Фидан, Жан-Ноэль Барро, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан провел телефонные переговоры с главами МИД Франции и ОАЭ

Фидан обсудил с главами МИД Франции и ОАЭ риски эскалации на Ближнем Востоке

© Фото представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 9 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции и ОАЭ по вопросам урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заедом Аль Нахайяном. В ходе переговоров были оценены риски, связанные с продолжающейся войной в регионе, и обсуждены нападения на третьи страны", - сообщил источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Эрдоган провел переговоры с 16 мировыми лидерами
