Дмитриев назвал использование нефти из запасов G7 временной мерой - РИА Новости, 09.03.2026
11:42 09.03.2026
Дмитриев назвал использование нефти из запасов G7 временной мерой
Дмитриев назвал использование нефти из запасов G7 временной мерой
Дмитриев назвал использование нефти из запасов G7 временной мерой
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.03.2026
россия
Дмитриев назвал использование нефти из запасов G7 временной мерой

Дмитриев назвал возможное высвобождение нефти из резервов G7 временной мерой

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал возможное использование нефти из стратегического резерва "Большой семерки" хорошей, но временной мерой.
Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов.
"Хорошая, но очень временная мера", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X.

На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. На данный момент рост цен замедлился примерно до 15%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель.
