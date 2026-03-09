Глава МВФ предупредила об инфляционных рисках

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост.

"Как правило, мы видим, что каждое повышение цен на нефть на 10% - если оно сохраняется в течение большей части года - приводит к росту глобальной инфляции на 40 базисных пунктов и падению мирового производства на 0,1-0,2%", - сказала Георгиева.