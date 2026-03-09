Глава МВФ предупредила об инфляционных рисках

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост.
"Как правило, мы видим, что каждое повышение цен на нефть на 10% - если оно сохраняется в течение большей части года - приводит к росту глобальной инфляции на 40 базисных пунктов и падению мирового производства на 0,1-0,2%", - сказала Георгиева.
Экономическая устойчивость вновь подвергается испытанию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, где важные нефтегазовые объекты пострадали от повреждений и остановки работы, а объем судоходства через Ормузский пролив сократился на 90%, также заявила глава МВФ.
На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Рост скорректировался уже примерно до 15% и 12% соответственно - до 106 и 101 доллара за баррель для марок Brent и WTI.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
