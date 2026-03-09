В Германии упал метеорит

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, передает таблоид Bild со ссылкой на полицию.
"По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца", — говорится в материале.
Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.
Как пишет таблоид, в местных пабликах разгорается ажиотаж: люди стоят предположения о происхождении метеорита, делятся фото и видео, а также бурно комментируют увиденное, описывая произошедшее как "яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу".
