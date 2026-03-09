Рейтинг@Mail.ru
В Германии упал метеорит - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 09.03.2026 (обновлено: 09:07 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/germaniya-2079457740.html
В Германии упал метеорит
В Германии упал метеорит - РИА Новости, 09.03.2026
В Германии упал метеорит
В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, передает таблоид Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:41:00+03:00
2026-03-09T09:07:00+03:00
в мире
германия
северный рейн-вестфалия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079474679_0:165:955:702_1920x0_80_0_0_53c2236bf6143ab081b78816a1e5c557.jpg
https://ria.ru/20260103/turtsija-2066146392.html
https://ria.ru/20260214/meteorit-2074320193.html
германия
северный рейн-вестфалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079474679_19:0:955:702_1920x0_80_0_0_fa43af7b2a12de6f69ee0ef6cd9c0a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, северный рейн-вестфалия, bild
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Bild
В Германии упал метеорит

Bild: упавший метеорит повредил несколько домов в Германии

© Кадр видео из соцсетейПадение метеорита в Рейнланд-Пфальце, Германия
Падение метеорита в Рейнланд-Пфальце, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Падение метеорита в Рейнланд-Пфальце, Германия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов, передает таблоид Bild со ссылкой на полицию.
«
"По данным полиции, фрагменты метеорита причинили ущерб крышам и домам в Рейнланд-Пфальце. Сообщения о повреждениях поступили из регионов Хунсрюк и Эйфель, а также из Кобленца", — говорится в материале.
Падение метеора в небе над Турцией - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ
3 января, 09:45
Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил факт инцидента, но не привел подробностей. Сообщается, что никто не пострадал.
Как пишет таблоид, в местных пабликах разгорается ажиотаж: люди стоят предположения о происхождении метеорита, делятся фото и видео, а также бурно комментируют увиденное, описывая произошедшее как "яркий гигантский шар, проносящийся по сумрачному небу".
Осколок метеорита, поднятый из озера Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Ученый раскрыл, мог ли челябинский метеорит привести к катастрофе
14 февраля, 01:26
 
В миреГерманияСеверный Рейн-ВестфалияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала