Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров
10:21 09.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 09.03.2026
экономика
европа
нидерланды
европа
нидерланды
экономика, европа, нидерланды
Экономика, Европа, Нидерланды
Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 819,6 доллара (+28,2%). А по состоянию на 10.05 мск показатель составлял 775 долларов (+21,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 639,4 доллара за тысячу кубометров.
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Запасов газа в британских хранилищах осталось на два дня
