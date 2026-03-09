Литва оформила четверть фур от нормы пропуска на границе с Белоруссией

МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Контрольные службы Литвы в минувшие выходные пропустили через пункты пропуска на границе с Белоруссией лишь около четверти грузовых автомобилей от нормы, что привело к очереди, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.