11:48 09.03.2026
Литва оформила четверть фур от нормы пропуска на границе с Белоруссией
МИНСК, 9 мар – РИА Новости. Контрольные службы Литвы в минувшие выходные пропустили через пункты пропуска на границе с Белоруссией лишь около четверти грузовых автомобилей от нормы, что привело к очереди, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
В настоящее время из-за решений Вильнюса на белорусско-литовский границе работают лишь два пункта пропуска из шести.
Олег Гайдукевич - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Литва темой метеозондов хочет помешать Белоруссии, считает Гайдукевич
29 января, 23:04
"Въезда в Литву перед пунктами пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") ожидают 370 большегрузов. Сопредельная сторона за выходные дни оформила 26% грузовиков от нормы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
При этом пропуская способность КПП "Мядининкай"/ "Каменный Лог" - 500 фур в сутки, а "Шальчининкай"/ ("Бенякони" - 250. Для сравнения - за сутки литовские службы оформили лишь 78 и 93 грузовика, соответственно.
В погранкомитете также сообщили, что, по состоянию на утро подельника, въезда в Польшу перед "Тересполем" ("Брест") ожидают 80 легковых авто.
Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли ряд пунктов пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии
22 декабря 2025, 12:21
 
