Прогноз основателя "теневого ЦРУ" о будущем России и США

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Геополитический аналитик Джордж Фридман, чьи прогнозы учитывают правительства и крупные корпорации, утверждает: мир ждут крупные кризисы.

Что, по его расчетам, произойдет в ближайшие десятилетия?

Беженец, ставший пророком

Джордж Фридман родился 1 февраля 1949 года в Будапеште (Венгрия). Его родители — евреи, пережившие холокост. Семья эмигрировала в США.

Фридман получил докторскую степень в Корнеллском университете, преподавал политологию почти 20 лет. В 1996-м создал Stratfor — частную разведывательную компанию. Клиентами стали крупные корпорации, СМИ и государственные агентства.

География решает все

Фридман использует геополитический детерминизм — анализирует географию, демографию, экономику и историю для предсказания поведения государств. В своей книге "Следующие 100 лет" он объяснил: "Традиционный анализ страдает от глубокого недостатка воображения. <...> Он не замечает мощных, долгосрочных изменений, происходящих на виду у всего мира".

Его тезис прост: география и ресурсы определяют судьбу наций.

Америка как детонатор

Фридман предупреждал: глобальный кризис может начаться не в Пекине, а в Вашингтоне.

"То, что выгодно американским потребителям, одновременно разрушает американскую промышленность", — отметил он. Дешевая азиатская продукция поддерживает уровень жизни в США, но подрывает целые отрасли и регионы внутри страны.

По его мнению, внутренняя политика рано или поздно заставит Соединенные Штаты пересмотреть торговую модель. Давление безработицы и падение доходов могут привести к протекционизму — тарифам, ограничениям, санкциям.

Вашингтон резко ограничит азиатский импорт, а это, в свою очередь, спровоцирует экономический шок в регионе. Государства в состоянии кризиса становятся непредсказуемыми.

Фридман допускал: страны Азии будут вынуждены наращивать военную мощь в качестве подстраховки от давления США. Любой оборонительный шаг будет воспринят Америкой как агрессия.

В XXI веке, по его оценке, Тихоокеанский регион рискует превратиться в "пороховую бочку", где торговые войны могут перерасти в геополитическое противостояние.

Конец роста населения

Фридман пишет: "Важнейший факт XXI столетия: конец демографического взрыва. К 2050-му развитые страны будут терять население с поразительной скоростью. <...> Больше рабочих, больше потребителей, больше солдат — это всегда было ожидаемым. Однако в XXI веке это перестанет быть правдой. Вся система производства изменится".

Решение — технологии. Фридман предсказывает развитие робототехники для замены человеческого труда и генетические исследования, чтобы люди дольше оставались продуктивными.

Возвращение силы

По его оценке, события на Украине середины 2000-х стали переломным моментом для России: "Российское влияние сейчас усиливается в трех направлениях: в сторону Центральной Азии, Кавказа и — неизбежно — Запада, Прибалтики и Восточной Европы. В течение следующего поколения, примерно до 2020 года, главной заботой России будет восстановление мощи в регионе".

Особую роль в возможном противостоянии с Россией он отводил Польше и другим государствам Восточной Европы, которые, по его мнению, будут активно вовлекать США в региональные процессы. Российско-европейскую границу он называл одной из ключевых линий геополитического напряжения XXI века.