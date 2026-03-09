Рейтинг@Mail.ru
Франция запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/frantsija-2079527621.html
Франция запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане
Франция запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
Франция запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане
Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне ситуации, сложившейся в Ливане, заявил в понедельник министр иностранных дел... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T15:53:00+03:00
2026-03-09T15:53:00+03:00
в мире
ливан
париж
франция
жан-ноэль барро
хезболла
оон
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260309/tsakhal-2079515506.html
https://ria.ru/20260309/livan-2079516752.html
ливан
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, париж, франция, жан-ноэль барро, хезболла, оон, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Париж, Франция, Жан-Ноэль Барро, Хезболла, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане

Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне ситуации, сложившейся в Ливане, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ЦАХАЛ начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ЦАХАЛ начала ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 14:19
"В связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Ливане Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН", - написал глава французского МИД на своей странице в социальной сети Х.
Барро заявил, что Франция в сложившейся ситуации выделила 6 миллионов евро в качестве экстренной помощи для работающих в стране гуманитарных организаций и открыла фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний. Париж также готовит партию гуманитарной помощи для Ливана весом до 20 тонн, добавил глава МИД.
Помимо этого, Париж продолжает вести переговоры с властями Израиля и Ливана с тем, чтобы предотвратить погружение Ливана в хаос, обеспечить режим прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболлах", уточнил Барро.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
Уже известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Израильская авиация атаковала пункты гражданской обороны на юге Ливана
Вчера, 14:30
 
В миреЛиванПарижФранцияЖан-Ноэль БарроХезболлаООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала