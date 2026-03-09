Франция запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане

ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Париж запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне ситуации, сложившейся в Ливане, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"В связи с быстро ухудшающейся ситуацией в Ливане Франция запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН ", - написал глава французского МИД на своей странице в социальной сети Х.

Барро заявил, что Франция в сложившейся ситуации выделила 6 миллионов евро в качестве экстренной помощи для работающих в стране гуманитарных организаций и открыла фонд поддержки кризисного центра при МИД для заинтересованных компаний. Париж также готовит партию гуманитарной помощи для Ливана весом до 20 тонн, добавил глава МИД.

Помимо этого, Париж продолжает вести переговоры с властями Израиля и Ливана с тем, чтобы предотвратить погружение Ливана в хаос, обеспечить режим прекращения огня и продолжить процесс разоружения "Хезболлах", уточнил Барро.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.