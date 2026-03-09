Рейтинг@Mail.ru
В КНР открылся российско-китайский литературный форум - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:45 09.03.2026 (обновлено: 11:45 10.03.2026)
https://ria.ru/20260309/forum-2079654275.html
В КНР открылся российско-китайский литературный форум
В КНР открылся российско-китайский литературный форум - РИА Новости, 10.03.2026
В КНР открылся российско-китайский литературный форум
В КНР открылся российско-китайский форум "Литературные мосты: навстречу друг другу", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-09T07:45:00+03:00
2026-03-10T11:45:00+03:00
культура
литература
китай
россия
атр
алексей варламов
форум
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079654397_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_63e950cce0d7f8e2e6407b7fa4834e6c.jpg
https://ria.ru/20251107/vodolazkin-2052952537.html
китай
россия
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079654397_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b2ea598315c5b9e2f319d624ae0601a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литература, китай, россия, атр, алексей варламов, форум, новости культуры
Культура, Литература, Китай, Россия, АТР, Алексей Варламов, Форум, Новости культуры
В КНР открылся российско-китайский литературный форум

В КНР открылся IV форум "Литературные мосты: навстречу друг другу"

© Предоставлено организаторами форума "Литературные мосты: навстречу друг другу"Участники российско-китайского форума "Литературные мосты: навстречу друг другу"
Участники российско-китайского форума Литературные мосты: навстречу друг другу - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Предоставлено организаторами форума "Литературные мосты: навстречу друг другу"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В КНР открылся российско-китайский форум "Литературные мосты: навстречу друг другу", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В программе форума, который будет проходить по 13 марта, встречи российской делегации с русистами Китая, презентация переводческих и издательских проектов, неформальное общение с представителями литературных и научных кругов КНР. Также будет представлена общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.
Первой площадкой форума девятого и десятого марта стал Тяньцзиньский университет иностранных языков. Далее 12-го и 13 марта мероприятия пройдут в Даляньском университете иностранных языков.
"Интерес к русскому языку, литературе в Китае огромен и растет с каждым годом. Прирост изучающих русский в Китае в прошлом году составил семь процентов. 182 факультета преподают его, 35 тысяч китайских студентов — изучают, и еще 20 тысяч — изучают как второй иностранный. 125 общеобразовательных школ дают знания в области русского языка, в них обучается 26 тысяч школьников", — рассказал во время торжественного открытия форума заместитель президента Китайской ассоциации зарубежной литературы (КАПРЯЛ) Ван Цзунху.
Организаторами IV форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" выступают Приморское отделение Союза журналистов России, фонд "Русский мир", Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), НО "Фонд развития социальных инициатив".
"Популяризация русского языка, русской литературы и, конечно же, "дальневосточной" русской литературы в странах – соседях России по АТР очень важна, особенно в период турбулентности в международных отношениях. Не менее важно прилагать усилия и к тому, чтобы российский читатель глубже знакомился с литературным творчеством дружественных стран, изучал их культуры, историю и систему ценностей, которая нам очень близка", — отметила заместитель председателя регионального отделения Союза журналистов России Елена Ардальянова.
В составе российской делегации форума президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) Александр Зубрицкий, писатели Василий Авченко, Олег Вороной, Олег Трушин, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, писатель, шеф-редактор издательства "МОЛОДОСТЬ", автор издательства "РИПОЛ классик" Антон Мамон, куратор общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Роман Косыгин.
Писатель Евгений Водолазкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Евгений Водолазкин — о возможном бессмертии, семейной памяти и "Авиаторе"
7 ноября 2025, 08:00
 
КультураЛитератураКитайРоссияАТРАлексей ВарламовФорумНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала