В КНР открылся российско-китайский литературный форум

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В КНР открылся российско-китайский форум "Литературные мосты: навстречу друг другу", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В программе форума, который будет проходить по 13 марта, встречи российской делегации с русистами Китая, презентация переводческих и издательских проектов, неформальное общение с представителями литературных и научных кругов КНР. Также будет представлена общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.

Первой площадкой форума девятого и десятого марта стал Тяньцзиньский университет иностранных языков. Далее 12-го и 13 марта мероприятия пройдут в Даляньском университете иностранных языков.

"Интерес к русскому языку, литературе в Китае огромен и растет с каждым годом. Прирост изучающих русский в Китае в прошлом году составил семь процентов. 182 факультета преподают его, 35 тысяч китайских студентов — изучают, и еще 20 тысяч — изучают как второй иностранный. 125 общеобразовательных школ дают знания в области русского языка, в них обучается 26 тысяч школьников", — рассказал во время торжественного открытия форума заместитель президента Китайской ассоциации зарубежной литературы (КАПРЯЛ) Ван Цзунху.

Организаторами IV форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" выступают Приморское отделение Союза журналистов России, фонд "Русский мир", Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), НО "Фонд развития социальных инициатив".

"Популяризация русского языка, русской литературы и, конечно же, "дальневосточной" русской литературы в странах – соседях России по АТР очень важна, особенно в период турбулентности в международных отношениях. Не менее важно прилагать усилия и к тому, чтобы российский читатель глубже знакомился с литературным творчеством дружественных стран, изучал их культуры, историю и систему ценностей, которая нам очень близка", — отметила заместитель председателя регионального отделения Союза журналистов России Елена Ардальянова.