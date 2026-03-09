Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии призвали возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/finljandija-2079532351.html
В Финляндии призвали возобновить диалог с Россией
В Финляндии призвали возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 09.03.2026
В Финляндии призвали возобновить диалог с Россией
Возобновление диалога с Россией - это единственная возможность спасти экономику Финляндии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T16:28:00+03:00
2026-03-09T16:28:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
https://ria.ru/20260308/mema-2079331643.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, нато
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, НАТО
В Финляндии призвали возобновить диалог с Россией

Мема: возобновление диалога с Россией спасет экономику Финляндии

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Возобновление диалога с Россией - это единственная возможность спасти экономику Финляндии, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"После войны в Иране Финляндия сильно пострадает от энергетического кризиса и кризиса на мировом рынке. Возобновление диалога с Россией - это единственная возможность спасти экономику страны в период глобальной напряженности и неопределенности", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Финляндия могла бы иметь нормальные отношения с Россией, открытые границы, туризм и бизнес, которые принесли бы пользу обеим странам, но вместо этого вступает на путь "уничтожения, войны, смерти и разрушения" ради "глупых политических решений, подстрекаемых НАТО".
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали внезапное заявление о России
8 марта, 09:11
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел КузнецовНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала