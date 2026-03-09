https://ria.ru/20260309/finljandija-2079503011.html
В Финляндии заявили об утрате суверенитета после вступления в НАТО
В Финляндии заявили об утрате суверенитета после вступления в НАТО
в мире
финляндия
россия
хельсинки
дмитрий песков
нато
финляндия
россия
хельсинки
в мире, финляндия, россия, хельсинки, дмитрий песков, нато
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Дмитрий Песков, НАТО
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Финляндия утратила суверенитет после вступления в НАТО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя предложение финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.
"После того как Финляндия
присоединилась к НАТО
в апреле 2023 года, структура общества изменилась на разных уровнях, это касается военных решений, политики, СМИ и влияния на общественное мнение экспертами. Финляндия потеряла всякую целостность, национальный суверенитет и здравый смысл", - сказал собеседник агентства.
По его словам, теперь это отражается и на вопросе ядерного оружия.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
6 марта заявил, что намерение Хельсинки
отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе
. По его словам, это станет угрозой для России, и в ответ Москва
примет соответствующие меры.