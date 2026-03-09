В Финляндии заявили об утрате суверенитета после вступления в НАТО

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Финляндия утратила суверенитет после вступления в НАТО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя предложение финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.

"После того как Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, структура общества изменилась на разных уровнях, это касается военных решений, политики, СМИ и влияния на общественное мнение экспертами. Финляндия потеряла всякую целостность, национальный суверенитет и здравый смысл", - сказал собеседник агентства.

По его словам, теперь это отражается и на вопросе ядерного оружия.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.