В Финляндии заявили об утрате суверенитета после вступления в НАТО - РИА Новости, 09.03.2026
12:45 09.03.2026
В Финляндии заявили об утрате суверенитета после вступления в НАТО
в мире, финляндия, россия, хельсинки, дмитрий песков, нато
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Дмитрий Песков, НАТО
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Финляндия утратила суверенитет после вступления в НАТО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя предложение финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.
"После того как Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, структура общества изменилась на разных уровнях, это касается военных решений, политики, СМИ и влияния на общественное мнение экспертами. Финляндия потеряла всякую целостность, национальный суверенитет и здравый смысл", - сказал собеседник агентства.
По его словам, теперь это отражается и на вопросе ядерного оружия.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, и в ответ Москва примет соответствующие меры.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СМИ: Финляндия намерена снять ограничение в отношении ядерного оружия
