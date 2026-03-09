https://ria.ru/20260309/fidan-2079533063.html
Фидан провел телефонные переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке
Фидан провел телефонные переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонных переговорах с коллегами из Азербайджана и Южной Кореи обсудил меры по снижению напряженности на Ближнем... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
турция
азербайджан
ближний восток
хакан фидан
джейхун байрамов
военная операция сша и израиля против ирана
турция
азербайджан
ближний восток
в мире, турция, азербайджан, ближний восток, хакан фидан, джейхун байрамов, военная операция сша и израиля против ирана
Фидан провел телефонные переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке
РИА Новости: Фидан провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Южной Кореи